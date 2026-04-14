Lazio, prima il Napoli e poi l'Atalanta: Coppa Italia vero obiettivo. Il punto sugli infortunati

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina di ieri la Lazio è tornata subito in campo per riprendere la preparazione in vista della gara contro il Napoli di sabato al Maradona. Il vero obiettivo dei biancocelesti sarà però la sfida di Bergamo contro l'Atalanta della prossima settimana, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, con le due squadre che ripartiranno dal 2-2 dell'andata.

Infermeria da svuotare.

Le scelte di Sarri a Napoli verranno fatte pensando anche e soprattutto alla gara della New Balance Arena contro i nerazzurri di Palladino e l'obiettivo dell'allenatore sarà quello di recuperare più giocatori possibile, visto che l'infermeria è attualmente piena di titolari. Marusic sarà sicuramente assente, vista la lesione al polpaccio destro mentre Mario Gila farà di tutto per esserci mercoledì prossimo, anche se dopo la gara contro il Bologna non è stato più utilizzato da Sarri.

I rientri.

Da valutare anche Daniel Maldini, assente a Firenze per un'infiammazione al tendine rotuleo, e proprio per questo motivo potrebbe essere risparmiato sabato al Maradona. Le buone notizie sono invece arrivate dai rientri di Patric, Dele-Bashiru, Basic e, soprattutto, Zaccagni. Nei prossimi giorni sono attese novità, con la priorità, come detto, che sarà per la gara di Coppa Italia.