TMW Giallo Kayode, convocato da Baldini dopo qualche giorno. Eppure era disponibile

Kayode è tornato in Nazionale Under 21 dopo qualche giorno di suspense. Nell'ultima tornata di convocazioni di novembre, Silvio Baldini non aveva potuto chiamarlo a causa di un problemino muscolare, saltando quindi la maxi sfida con la Polonia (conclusa due a uno e che potrebbe pregiudicare il percorso verso l'Europeo). Stavolta non c'erano preclusioni ed era strano che non fosse inserito nelle scelte.

Cercando di ricostruire la situazione, Kayode poteva essere convocato dalla Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso, pur non avendo ricevuto nessuna preconvocazione. La scelta è ricaduta sul gruppo che già aveva giocato più volte nel corso degli ultimi mesi, pur con qualche dubbio perché in diversi erano acciaccati in difesa. Quindi Kayode poteva anche rientrare nelle scelte anche dopo, salvo poi decidere per la terapia "conservativa" di quasi tutti quelli convocati a Coverciano.

A questo punto (ieri) il difensore del Brentford è diventato nuovamente disponibile per l'Under 21, per le prossime partite fra Macedonia del Nord di domani e Svezia. Certo, finora era una situazione curiosa, perché un giocatore con 30 presenze in Premier - in una squadra che rischia di andare in Europa - non poteva non essere convocato per l'Under, vista l'importanza delle due gare che si giocheranno fra domani e la settimana prossima.