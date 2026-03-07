Juventus, cresce Kayode: Comolli studia la fattibilità dell'operazione, ma servono 30 milioni

La Juventus guarda già al prossimo anno. In attesa di conoscere come andrà a finire la lotta per un posto in Champions League, con la Roma avanti sui bianconeri facendo anche molta attenzione al Como quinto, dalle parti della Continassa si inizia ad impostare anche la prossima stagione. Sono diversi i nomi che sono sul taccuino di Comolli e Chiellini specialmente per la corsia di destra dove nelle ultime settimane starebbe prendendo quota la pista che porta a Michael Kayode.

Il giovane prodotto del vivaio della Fiorentina adesso veste la maglia del Brentford ma potrebbe anche tornare in Italia nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, gli scout bianconeri nei giorni scorsi sono volati in Inghilterra per osservare da vicino al classe 2004 con la dirigenza che starebbe valutando la fattibilità dell'operazione per un giocatore che piace molto a mister Luciano Spalletti. Strapparlo ai biancorossi inglesi non sarà semplice visto che la richiesta si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Il giocatore sta crescendo molto in Premier League. Nella stagione in corso, fra la varie competizioni, le presenze del calciatore italiano sono complessivamente 34. Vedremo come si svilupperà la situazione. Di sicuro Kayode resta un nome molto interessante per la Juventus.