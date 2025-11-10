Gattuso, stoccata alla Fiorentina: "Kean in Conference League non doveva giocare"

Gennaro Gattuso non ha digerito la decisione della Fiorentina e del suo allenatore ad interim Daniele Galloppa di schierare Moise Kean nella sfida di Conference League contro il Mainz di giovedì scorso. Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale ha così commentato l'assenza dal gruppo azzurro del centravanti della Fiorentina: "Non doveva giocare la partita di Coppa, l'han buttato dentro, ha rischiato e ha preso questo colpo dove aveva già fastidio. Dispiace, ma abbiamo attaccanti forti che ci hanno dato una grandissima mano".

Kean non è stato convocato da mister Vanoli nemmeno per la sfida contro il Genoa di ieri a causa di un trauma alla tibia sinistra. Ieri in campo al suo posto c'era Piccoli dal primo minuto, mentre per le sfide contro Moldova e Norvegia il CT dell'Italia ha convocato al suo posto l'ala sinistra del Bologna Nicolò Cambiaghi. Di seguito l'elenco completo dei convocati.

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

