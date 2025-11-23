Foggia, Barillari dopo il ko col Trapani: "Mettiamoci impegno e correggiamo i nostri difetti"

Il tecnico del Foggia Enrico Barilari ha parlato ai microfoni di Foggia Tv dopo la sconfitta contro il Trapani:

"Abbiamo sbagliato i primi minuti, rovinando tutto con delle ingenuità, e dopo il secondo gol abbiamo commesso errori continui. Il primo tempo non è stato all'altezza, in avvio abbiamo fatto un vero e proprio delitto sportivo. Di positivo c'è che i ragazzi sono rientrati in partita e in alcune occasioni avrebbero anche potuto riaprirlo. Dobbiamo metterci impegno e correggere i nostri difetti, perché oggi ne sono usciti anche di nuovi.

Il Trapani è una squadra di grande spessore e lo si è visto con i loro gol, ci hanno battuto 3-1 e questo dimostra la loro forza. Mi spiace per com'è andata. Ho cambiato modulo per dare più sicurezza ai ragazzi. Ci siamo confrontati con il presidente. Dobbiamo dimostrare di essere la squadra vista nel secondo tempo, cercando di arrivare alla sosta in modo diverso".