TMW Radio Giannichedda: "Juve, Spalletti ha migliorato tutti. Il Napoli ora vorrà rifarsi"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda.

Juventus, Spalletti cosa ha portato in questo momento?

"E' un lavoratore, un pignolo, trova sempre la soluzione giusta. La cosa che è riuscito a fare è migliorare i giocatori e metterli in modo di rendere al meglio. E' un fenomeno in questo. Ma c'è anche la responsabilità dei giocatori, con la società che, cambiando allenatore, ha detto che non avevano più alibi. Ha migliorato tutti, abbiamo rivisto Locatelli degli Europei, avere poi uno come Bremer fa la differenza. Bene Kelly, McKennie, Yildiz è cresciuto".

David meritava di più ieri?

"Fa un assist e mezzo, è vero ma da un attaccante della Juve ci si aspetta tanto di più".

Come vede la sfida tra Napoli e Juve?

"Certe partite non hanno un favorito. Il Napoli vorrà rifarsi in campionato, se perde un'altra occasione l'Inter rischia di scappare e pure il Milan".

Champions, chi può arrivare più lontano tra le italiane?

"La Juventus mi piace perché nelle difficoltà si è fermata e ha saputo reinterpretare la partita. Se sai soffrire, poi riesci a sfruttare qualche occasione. La Juve per me può fare bene, l'Inter è forte, anche con l'Arsenal che è molto forte ha dimostrato qualcosa".