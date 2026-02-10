TMW Radio Giannichedda: "Yildiz spero diventi come Zidane ma deve fare la storia alla Juve"

L'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Chivu e Spalletti, quali i giocatori più valorizzati?

"Sono le due squadre che espimono il miglior calcio. La Juve, al di là di qualche pareggio ,sta facendo molto bene. l'Inter è la più forte. Nell'Inter un po' tutti sono migliorati, vedo una rigenerazione, vedi Zielinski, che sta sorprendendo tutti, ma anche Pio Esposito, Lautaro, che è più in palla. Nella Juve, oltre alla classe di Yildiz, Locatelli è quello che ha avuto più beneficio. McKennie è rimasto tale, ma anche Thuram ora lo vediamo meglio. Kalulu anche. Koopmeiners solo non è cresciuto, purtroppo arrivando in corsa Spalletti non è che ha potuto lavorarci molto. E poi anche i giocatori devono metterci del loro".

Dove si vede maggiormente il lavoro di Chivu?

"L'aspetto mentale. La sua grande competenza e personalità nell'equilibrio della squadra. Giocano bene, ma in campo c'è tanto ordine, ognuno fa il suo in maniera perfetta. Vedo un'Inter forte ma ordinata, ed è merito suo".

A che punto siamo con la crescita di Yildiz?

"Assomiglia a Del Piero per il ruolo, sicuramente può diventare un campione e per ora è un ottimo giocatore. Tra i 2005 in Europa dobbiamo vedere chi è più forte ed è difficile. Deve crescere ma può arrivare nella top ten d'Europa. Spero diventi come Zidane, con la sua vendita la Juve prese tre giocatori forti ma oggi con 100 mln puoi prendere forse due giocatori forti ma non quanto Yildiz, e non lo farei. Se la Juve vuole tornare a essere la Juve, giocatori come Yildiz devono fare la storia della società".

Lazio, aumentano le firme per la petizione contro Lotito. Che ne pensa?

"Una situazione strana. Giustamente se ritengono di protestare, i tifosi possono farlo ma la squadra in campo va aiutata. I calciatori stanno facendo una bella cosa come attaccamento, per cercare di portare avanti un discorso complicato in campionato. La rosa manca di qualche elemento e dopo i tanti infortuni è ridotta all'osso, ma sta facendo bene".