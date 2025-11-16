Giannichedda: "Cagliari condizionato dagli infortuni. Senza Belotti non mancano solo i gol"

L'ex centrocampista Giuliano Giannichedda è stato intervistato dal portale TuttoCagliari.net per parlare delle vicende recenti della squadra isolana: "Direi che il Cagliari ha qualche punto in meno del previsto soprattutto per via di alcuni infortuni eccellenti che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento. La Serie A è un campionato duro, e quando tu hai questi problemi di carattere fisico finisce per risentirne tutta la squadra. D’altra parte il Cagliari ha sempre dimostrato, fino a questo momento, di voler fare la partita, scendendo in campo con grande grinta e con determinazione. Il momento difficile non è legato al modulo".

Sta mancando, per esempio, Belotti.

"Lui è uno che conosce bene la categoria, un goleador e un trascinatore nato. Quando non gioca ti vengono a mancare non solo i suoi gol, ma anche quel contributo in termini di carattere e di personalità che spesso e volentieri risulta decisivo. Lo stesso Yerry Mina spesso non è stato al cento per cento della condizione psicofisica, e di questo il Cagliari ne ha risentito".

Ora la sfida al Genoa. Cosa aspettarsi dalla squadra di De Rossi?

"Sarà uno scontro utile a entrambe per risalire dalle zone insidiose di classifica. Il Genoa sarà sicuramente motivatissimo e vorrà sfoderare una grande prestazione. Tuttavia anche con Vieira, per me, il Grifone ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato: ho visto diverse partite, spesso hanno giocato un buon calcio senza ottenere però risultati. Poi sappiamo che l’allenatore paga per tutti, ma a livello di performance il Genoa ha quasi sempre risposto positivamente. Ora De Rossi porterà certamente tanto entusiasmo e voglia di fare, per cui il Cagliari incontrerà più di una difficoltà nel match di sabato prossimo".