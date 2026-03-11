Giannini: "Roma, non ci saranno strascichi. Champions? La differenza la farà il calendario"

Giuseppe Giannini conosce l'ambiente di Trigoria come le sue tasche e carica la Roma in vista del finale di stagione, che vede i giallorossi ancora dentro tutte le competizioni, eccezion fatta per la Coppa Italia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato che ciò che potrebbe fare la differenza è la forma fisica e il calendario, con Gasperini che farà comunque correre più di tutti i suoi calciatori.

Per Giannini non si tratta di scegliere perché tutte le squadre cercano di vincere sempre: "Gasperini farà digerire il ko di Genova, non ci saranno strascichi, crede in quello che fa e rivedremo i giallorossi aggressivi, non è mai mancato l'atteggiamento giusto". Il rammarico è per l'infortunio di Dybala, ma Malen è l'elemento in più: "Vedo in crescita Pisilli e Wesley, mentre non rimprovero mai l'impegno a Pellegrini".