Giannini: "Nessuno meglio di Totti per la Roma. Pellegrini? Non so darmi una spiegazione"

Giuseppe Giannini non ha dubbi e, alla vigilia del match contro il Napoli, parla così della sua Roma a Il Tempo: "Loro sono leggermente in difficoltà. Mi piace il modo in cui stiamo aggredendo le partite. Gli scontri diretti non sono stati favorevoli perché quando giochi a tutto campo contro grandi squadre, aumenta il rischio di prendere gol. Ma anche per la legge dei grandi numeri, la Roma può vincere a Napoli".

Qual è la sua idea sull'eventuale ritorno di Totti alla Roma?

"È una scelta giusta e importante. Ha fatto tanto nella Roma e conosce bene la piazza e Trigoria. Non c'è nessuno meglio di Totti. C'è grande rispetto tra di noi. Quando lui ha mosso i primi passi nella Roma, io sono stato un suo punto riferimento. Gli ho dato dei piccoli consigli perché era giovane e stava entrando in un gruppo di professionisti".

Che cosa è successo a Pellegrini?

"Non riesco a trovare una spiegazione, ma in carriera è normale avere alti e bassi. Pellegrini, comunque, mi sembra un ragazzo che non crea problemi e che si è sempre impegnato".