Giannini: "Nessuno meglio di Totti per la Roma. Pellegrini? Non so darmi una spiegazione"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:23Serie A
Giuseppe Giannini non ha dubbi e, alla vigilia del match contro il Napoli, parla così della sua Roma a Il Tempo: "Loro sono leggermente in difficoltà. Mi piace il modo in cui stiamo aggredendo le partite. Gli scontri diretti non sono stati favorevoli perché quando giochi a tutto campo contro grandi squadre, aumenta il rischio di prendere gol. Ma anche per la legge dei grandi numeri, la Roma può vincere a Napoli".

Qual è la sua idea sull'eventuale ritorno di Totti alla Roma?
"È una scelta giusta e importante. Ha fatto tanto nella Roma e conosce bene la piazza e Trigoria. Non c'è nessuno meglio di Totti. C'è grande rispetto tra di noi. Quando lui ha mosso i primi passi nella Roma, io sono stato un suo punto riferimento. Gli ho dato dei piccoli consigli perché era giovane e stava entrando in un gruppo di professionisti".

Che cosa è successo a Pellegrini?
"Non riesco a trovare una spiegazione, ma in carriera è normale avere alti e bassi. Pellegrini, comunque, mi sembra un ragazzo che non crea problemi e che si è sempre impegnato".

