Gila bacchetta la Lazio: "Sofferto il Como. Non puoi perdere la testa, a Lecce devi vincere"

La Lazio non dà continuità al successo con il Verona e cade male all'Olimpico contro il Como, 3-0 firmato doppietta Nico Paz e rete in apertura di Baturina. Al termine della sconfitta il difensore biancoceleste Mario Gila ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: "Prendere gol dopo due minuti è stato difficile, non ce lo aspettavamo. Sapevamo che era una gara difficile, ma subire gol subito ha spezzato la gara. La squadra ha sofferto molto anche nel metodo di gioco dell’avversario, questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere".

E ha aggiunto, bacchettando i compagni: "Non puoi perdere la testa, il calcio non aspetta, a Lecce devi vincere al 100%. Non puoi pensare all’emergenza, agli arbitri, agli infortuni. Non possiamo arrenderci, non possiamo permetterci di fermarci, dobbiamo lottare fino alla fine per i tifosi, per il nostro orgoglio, per la squadra".

Concludendo con un pensiero finale: "La vittoria a Parma ci ha dato tanta grinta ma poi ci sono gare contro Napoli e contro Como in cui soffriamo tantissimo. Sanno come giocare contro di noi, sanno tenere palla essere pazienti. Non è un fattore di grinta, dobbiamo mettere a posto diverse situazioni che vanno nel profondo".