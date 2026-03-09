Lazio, Gila: "Vincere in campionato aggiunge stimoli in vista della Coppa Italia"
Gila, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN presentando con estrema schiettezza una gara che, sulla carta, è “inutile” in chiave campionato visto che la classifica non dà speranze di inserirsi in zona Europa: “Le motivazioni si devono trovare in tutte le partite. E’ vero che inconsciamente ci si potrebbe far condizionare dalla classifica, ma anche in queste situazioni dobbiamo trovare quel plus che ci dà la carica in vista del match di ritorno con l’Atalanta in coppa Italia”. Di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Patric, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Volpato, MAtic, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe