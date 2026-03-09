Lazio, Gila: "Nelle ultime partite non siamo stati noi. Motta? Spero in un esordio vincente"

Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dalla sfida con il Sassuolo. Queste le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it: "Servirà una Lazio motivata e determinata. Sappiamo che nelle ultime tre partite non siamo stati noi, soprattutto contro il Torino, vero che in Coppa abbiamo fatto una buona gara ma lì è facile essere motivati a dobbiamo esserlo anche questa sera".

"Il Sassuolo sta bene quindi dovremo scendere in camp come contro l'Atalanta, solo così possiamo conquistare i tre punti".

"Mi sento bene, in questa situazione dobbiamo fare tutto per la squadra".

"Motta? Spero che faccia un esordio dove si vince, dove si diverte. Non è facile perché c’è pressione ma noi compagni abbiamo il compito di farlo rimanere tranquillo".