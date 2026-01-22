Gilardino non si fa ingannare dal ko con l'Arsenal: "L'Inter resta una grandissima squadra"

Nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Pisa, Alberto Gilardino ha parlato così delle difficoltà che rappresenta la gara con l’Inter: “Sappiamo le insidie che comportano questa partita. Sarà l'ultima partita a San Siro prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali, quindi una partita anche speciale in uno stadio speciale con tantissimi tifosi nostri, saranno più di 5.000.

Sarà un bello spettacolo e noi dovremmo essere molto bravi sul campo per rendere felici i nostri tifosi e soprattutto anche per cercare di portare a casa punti, perché necessitiamo di quello. Una partita da Pisa come abbiamo saputo fare in tante partite precedenti".

L’ex attaccante non si fa ingannare dal ko europeo della squadra di Cristian Chivu: "L'Inter pur avendo perso l'altra sera con l'Arsenal in Champions è una squadra di altissimo livello, una squadra forte in tutte le zone del campo, sia chi giocherà dal primo sia chi entrerà, hanno giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento, in ogni istante. Da parte nostra dovremmo essere perfetti in fase difensiva come gruppo squadra e dovremmo essere altrettanto bravi quando avremo il pallone, quindi giocare con coraggio, con personalità, desiderosi di sfruttare tutte le opportunità e tutte le occasioni che ci concederanno".