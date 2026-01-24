TMW Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina

Giovane è pronto a iniziare la sua nuova avventura col Napoli. L'attaccante in arrivo dall'Hellas Verona ha appena raggiunto infatti la cinica milanese La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito ed essere pronto a rispondere alla convocazione di mister Antonio Conte già per la partita contro la Juventus di domenica alle ore 18. In calce le immagini realizzate dall'inviato di TMW

Le cifre dell'operazione

Giovane si trasferirà a titolo definitivo per 2 milioni, ma con bonus che arriveranno a toccare i 20, tutto incluso. Una somma molto alta per chi era stato preso solamente in estate: la prima tranche garantirà comunque una plusvalenza rispetto allo zero sborsato per acquistarlo, poi ogni scaglione centrato porterà nuovi bonus. Va da sé che praticamente tutti gli obiettivi siano molto semplici, perché la valutazione per il Verona è sempre stata fra i 15 e i 20, sin dalle prime avanzate di Inter e Milan.

L'intervista di TMW a Danilo, ex allenatore di Giovane al Corinthians

"Pronto per il Napoli? La sua velocità e la sua capacità di chiudere l’azione possono fare la differenza anche a quel livello. Adesso è il momento di dimostrare tutto, è il momento di essere semplicemente Giovane, senza fare paragoni con altri. La personalità non gli manca di certo".