Giovane può partire stasera da Verona. Lo attendono le visite mediche con il Napoli

Giovane può partire stasera da Verona. Lo attendono le visite mediche con il Napoli
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 18:05Serie A
Andrea Losapio

Giovane Santana può partire già stasera da Verona in direzione Roma, dove con ogni probabilità svolgerà le visite mediche con il Napoli nella giornata di domani. Per il brasiliano c'è un accordo fra Hellas e partenopei già da due giorni e ora si attende solo il via libera per viaggiare.

Giovane si trasferirà a titolo definitivo per 2 milioni, ma con bonus che arriveranno a toccare i 20, tutto incluso. Una somma molto alta per chi era stato preso solamente in estate: la prima tranche garantirà comunque una plusvalenza rispetto allo zero sborsato per acquistarlo, poi ogni scaglione centrato porterà nuovi bonus. Va da sé che praticamente tutti gli obiettivi siano molto semplici, perché la valutazione per il Verona è sempre stata fra i 15 e i 20, sin dalle prime avanzate di Inter e Milan.

La speranza, per Antonio Conte, è quella di convocarlo già nelle prossime ore per la partita contro la Juventus, in programma domenica alle ore 18. Così da poterlo eventualmente schierarlo in campo in caso di necessità, anche se sarà molto complicato vederlo partire dal primo minuto. Retroscena: per Giovane la Lazio aveva offerto 14 milioni più il prestito di Belahyane... Arrivato proprio un anno prima dal Verona.

