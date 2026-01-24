Giovani al Napoli è ufficiale, si complica invece En-Nesyri-Juve: le top news delle 22

Quando tutto lasciava presagire ad un affare in dirittura d'arrivo, la pista En-Nesyri per la Juventus si è complicata. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si è inserito infatti il Siviglia, che sta provando a convincere il giocatore a tornare lì dove si è espresso al meglio nel recente passato. Come vi abbiamo raccontato infatti l'accordo fra la Juventus ed il Fenerbahce è già arrivato da tempo, ma ancora non è arrivato il via libera da parte del giocatore. L'affare dunque è ora in stand-by. Vanificato dunque il tentativo del direttore sportivo Marco Ottolini di rientrare in Italia già in compagnia del nuovo attaccante da consegnare a Luciano Spalletti: bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Si completa l’iter che porta Giovane Santana do Nascimento a indossare la maglia del Napoli. Dopo l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, è arrivata anche la nota dell’Hellas Verona a chiarire i termini dell’operazione. Il club gialloblù ha infatti pubblicato la seguente nota ufficiale: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto alla SSC Napoli – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante brasiliano Giovane. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Giovane, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

L’attaccante brasiliano, 22 anni, ha sostenuto in mattinata le visite mediche a Milano prima di raggiungere la squadra in ritiro. Sarà così immediatamente inserito nel gruppo di Antonio Conte e potrà essere considerato tra le opzioni disponibili per la sfida contro la Juventus, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. Un innesto che rafforza l’attacco azzurro in vista della seconda parte di stagione.