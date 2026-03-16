Udinese ko con la Juve. Il Messaggero Veneto: "Le punture di Runjaic"

La sconfitta di misura contro la Juventus lascia strascichi in casa Udinese. Il Messaggero Veneto racconta il clima dopo l’1-0 subito al Bluenergy Stadium, con il tecnico Kosta Runjaic tutt’altro che soddisfatto nonostante il risultato contenuto, reso meno pesante anche grazie agli interventi di Maduka Okoye.

Nel post partita l’allenatore bianconero ha lanciato alcune frecciate all’ambiente, a partire dalla presenza sugli spalti: "C’erano più tifosi della Juve che nostri, bisogna chiedersi come attirarne di più". Un passaggio che ha acceso il dibattito, soprattutto considerando il lavoro portato avanti negli anni dal club per aumentare la partecipazione allo stadio.

Runjaic ha poi spiegato alcune scelte tecniche, come quella di schierare Oier Zarraga sulla fascia destra nonostante la difficoltà nel contenere Kenan Yildiz. "È uno che dà tutto in allenamento. Chi avrei dovuto mettere? Ekkelenkamp forse?", ha osservato il tecnico, sottolineando anche la differenza di valori con i bianconeri: "La Juventus è una squadra da Champions. Noi abbiamo ragazzi ancora troppo giovani". Un riferimento alla linea verde dell’Udinese, storicamente orientata alla crescita dei talenti, che inevitabilmente ha pesato sul rendimento bianconero in questa stagione.