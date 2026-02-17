Giovedì Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina: ecco gli arbitri designati dalla UEFA

Non soltanto i playoff di Champions League tra stasera e domani, perché giovedì è la volta del turno di spareggio per le due competizioni europee 'minori', le sorelline Europa League e Conference, e quindi sono chiamate a scendere in campo le due squadre impegnate nella manifestazione, il Bologna e la Fiorentina.

La UEFA ha reso noti i nominativi degli arbitri designati per le due partite, Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina. I rossoblù saranno diretti dallo sloveno Obrenovic, coadiuvato da una squadra fatta da tutti suoi connazionali. Gruppo di arbitri austriaci invece per la trasferta in terra polacca della Fiorentina, che sarà diretta dal fischietto austriaco Gishamer.

Di seguito le designazioni arbitrali al completo per Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina.

BRANN vs BOLOGNA [Playoff andata Europa League]

(Giovedì 19 febbraio 2026, ore 18:45)

Arbitro: Rade Obrenovič SVN

Assistenti: Jure Praprotnik SVN e Tomaž Klančnik SVN

Quarto uomo: Martin Matoša SVN

Video Assistant Referee: Alen Borošak SVN

Assistente Video Assistant Referee: Asmir Sagrković SVN

JAGIELLONIA vs FIORENTINA [Playoff andata Conference League]

(Giovedì 19 febbraio 2026, ore 21:00)

Arbitro: Sebastian Gishamer AUT

Assistenti: Roland Riedel AUT e Santino Schreiner AUT

Quarto uomo: Walter Altmann AUT

Video Assistant Referee: Manuel Schuettengruber AUT

Assistente Video Assistant Referee: Josef Spurny AUT