Giovedì Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina: ecco gli arbitri designati dalla UEFA
Non soltanto i playoff di Champions League tra stasera e domani, perché giovedì è la volta del turno di spareggio per le due competizioni europee 'minori', le sorelline Europa League e Conference, e quindi sono chiamate a scendere in campo le due squadre impegnate nella manifestazione, il Bologna e la Fiorentina.
La UEFA ha reso noti i nominativi degli arbitri designati per le due partite, Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina. I rossoblù saranno diretti dallo sloveno Obrenovic, coadiuvato da una squadra fatta da tutti suoi connazionali. Gruppo di arbitri austriaci invece per la trasferta in terra polacca della Fiorentina, che sarà diretta dal fischietto austriaco Gishamer.
Di seguito le designazioni arbitrali al completo per Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina.
BRANN vs BOLOGNA [Playoff andata Europa League]
(Giovedì 19 febbraio 2026, ore 18:45)
Arbitro: Rade Obrenovič SVN
Assistenti: Jure Praprotnik SVN e Tomaž Klančnik SVN
Quarto uomo: Martin Matoša SVN
Video Assistant Referee: Alen Borošak SVN
Assistente Video Assistant Referee: Asmir Sagrković SVN
JAGIELLONIA vs FIORENTINA [Playoff andata Conference League]
(Giovedì 19 febbraio 2026, ore 21:00)
Arbitro: Sebastian Gishamer AUT
Assistenti: Roland Riedel AUT e Santino Schreiner AUT
Quarto uomo: Walter Altmann AUT
Video Assistant Referee: Manuel Schuettengruber AUT
Assistente Video Assistant Referee: Josef Spurny AUT
