UEFA in perdita per 46,2 milioni nel 2024/25. Fatturato per la prima volta sopra i 5 miliardi

La UEFA ha pubblicato il report ufficiale sul bilancio risalente alla scorsa stagione sportiva, la 2024/2025. Rispetto al bilancio dell'anno precedente, la massima organizzazione che sta dietro al calcio europeo sottolinea come i ricavi totali delle competizioni maschili siano cresciuti di 690 milioni di euro, attestandosi a 4,4 miliardi totali. Di questi, una grossa parte della fetta (3,4 milioni di euro) è stata ridistribuita finanziariamente alle società, 400 milioni di euro in più rispetto alle cifre stanziate un anno fa.

Il 10% dei ricavi lordi, fa sapere ancora la UEFA, va ai pagamenti per i contributi di solidarietà, con 308 milioni di euro dirottati in direzione di quei club che non partecipano alle competizioni europee, con un aumento registrato del 76%. Altri 25 milioni, invece, vanno a Youth League e competizioni giovanili, oltre che a quelle femminili per club. Ultimi ma non ultimi, i fondi che la UEFA ha destinato allo sviluppo del calcio di base: 68,5 milioni di euro, 6 in più sull'anno precedente, 71,4 complessivi per organizzare tornei femminili, giovanili e di sviluppo durante la stagione 2024/25.

Il fatturato complessivo tocca per la prima volta i 5 miliardi di euro, l'incremento rispetto al 2023/24 è di 737 milioni di euro, con ridistribuzione di 3,9 miliardi direttamente ai club e alle federazioni nazionali. Il risultato finale netto del bilancio annuale, riferisce la UEFA, ammonta a -46,2 milioni di euro, una perdita interamente coperta dalle riserve finanziarie dell'organizzazione. Al netto di questo e di tutte le deduzioni dalla cassa, le riserve finanziarie della UEFA ammontano a 521,8 milioni di euro.