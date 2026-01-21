Girelli approva l'arrivo di Spalletti alla Juventus: "Ha voluto sapere tutto di donne e giovani"

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, è presente allo Stadium per commentare per Prime Video la partita della squadra maschile in bianconero. Partendo da Yildiz: "Lui è amato, la cosa è lampante e bellissima. La sua è una leadership innovativa: nonostante sia molto giovane, esprime questo suo modo di essere. In silenzio, ma facendosi sentire".

L'analisi della Girelli prosegue poi spostandosi sulla figura di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus: "Il suo pregio è stato quello di restituire fiducia, è una Juventus ora più verticale rispetto a quella di Tudor, ma in un modo progressivo. Gli attaccanti hanno caratteristiche che si completano molto bene, il lavoro di Spalletti si vede ma serve tempo per coltivare le connessioni che richiede. La strada è assolutamente quella giusta. Ha voluto sapere tutto, delle giovanili e della nostra squadra, quando abbiamo vinto la Supercoppa ha chiamato direttamente la capitana Rosucci per farci l'in bocca al lupo. Non sono cose banali".

In conclusione, viene chiesto alla Girelli quali giocatori della Juventus stiano beneficiando di più dell'arrivo di Spalletti: "Direi che quelli che hanno beneficiato di più del suo arrivo sono Kalulu, per presenze, Locatelli, per l'iniezione di fiducia ricevuta, e McKennie, che per me sta avendo un ruolo fondamentale. Spesso è in discussione, ma è talmente intelligente che fa giocare bene anche gli altri per come legge gli spazi e attacca profondità e area".