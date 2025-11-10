TMW Confente: "Paleari portiere fortissimo, ha saputo sfruttare il suo momento dopo tanta attesa"

Alessandro Confente, portiere della Juve Stabia, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "Mi trovo benissimo con Abate. È un allenatore giovane e proprio per questo molto vicino al gruppo, ci capisce e sa di cosa abbiamo bisogno. Per me è molto preparato, sia tatticamente che tecnicamente, e sono contento di averlo come mister e di avere la fortuna di essere allenato da lui".

Come sei arrivato alla Juve Stabia e quali sono le tue prospettive personali?

"L’arrivo è stato molto veloce. Avevo appena finito il campionato con il Vicenza e il direttore Lovisa.che ci tengo tantissimo a ringraziare perché ha avuto una fiducia incredibile nei miei confronti, mi ha chiamato dicendomi che era interessato e voleva chiudere il prima possibile. In una settimana abbiamo definito tutto. Sono contento, perché era proprio quello che volevo. A livello personale, il mio obiettivo oggi è confermarmi in questa categoria, perché è la prima volta che gioco in Serie B. Era un sogno che inseguivo da tanto. Non è finita qui, ma adesso voglio consolidarmi e crescere. A livello di squadra, come dicevo prima, dobbiamo salvarci il prima possibile e poi cercare di raggiungere obiettivi più grandi".

Ti porto un esempio: Paleari, portiere che non è più giovanissimo ma si è affermato nel tempo fino a diventare titolare al Torino. È una storia che può rappresentare uno stimolo anche per te?

"Penso che ci siano tanti casi simili in Italia di portieri esplosi quasi per caso. Lo stesso Donnarumma ha avuto la sua occasione per un infortunio, Buffon idem. Il nostro è un ruolo particolare: ci sono sempre gerarchie, ma non è detto che siano fisse. Paleari, che per me è un portiere fortissimo, ha dimostrato il suo valore dopo tanti campionati da titolare. Quando ha fatto una scelta consapevole di aspettare, non ha mollato: ha continuato a lavorare in silenzio, finché è arrivato il suo momento. E ha dimostrato che ci sa stare alla grande. Sono contentissimo per lui, anche perché ci siamo sentiti quest’estate, per caso. Un esempio? Assolutamente. Lui come tanti altri, ma sono davvero contento per quello che sta ottenendo perché se lo merita".