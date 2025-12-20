TMW Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare

Arrivano segnali sempre più chiari e concreti riguardo il possibile ingresso di Fabio Paratici all’interno della dirigenza della Fiorentina. Come già anticipato nelle scorse ore, tra il club viola e l’ex dirigente di Juventus e Tottenham si sono registrati contatti diretti, con l’ipotesi di un ritorno in Serie A in un ruolo di responsabile dell’area tecnica.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Paratici avrebbe già espresso il proprio gradimento per la proposta della società toscana. Un’apertura significativa che lascia intendere come la trattativa sia ormai entrata nella sua fase conclusiva, con le parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli prima dell’eventuale ufficialità.

La notizia arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno alla vigilia di una partita delicatissima per la Fiorentina. La sfida contro l’Udinese, in programma al Franchi, assume i contorni di uno spartiacque fondamentale per il futuro della squadra e per il lavoro di Paolo Vanoli, chiamato a ottenere un risultato positivo. In questo contesto, la società viola sembra intenzionata a muoversi con decisione, cercando di dare un segnale forte sia all’ambiente sia alla squadra. L’ingresso di una figura esperta e di spessore come Paratici rappresenterebbe il primo passo concreto verso il mantenimento della categoria.