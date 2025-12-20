Serie B, i parziali al 45': vincono Monza, Frosinone, Venezia e Sampdoria
Si chiudono i primi tempi delle sfide delle 15 in corso in Serie B. Il Monza si è portato avanti contro la Carrarese grazie al gran gol al volo (da fuori area) di Birindelli, poi protagonista il VAR con due rigori tolti ai brianzoli prima del bis di Delli Carri. Il Frosinone risponde però con un gol in mischia di Bracaglia che decide fin qui la sfida allo Spezia, mentre il Venezia passa a Modena grazie a Yeboah. Coda firma invece il vantaggio della Sampdoria a Padova. Di seguito tutti i risultati delle gare fino a qui.
I parziali del 45' in Serie B
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 1-0
16' Bracaglia (F)
Modena-Venezia 0-1
38' Yeboah (V)
Monza-Carrarese 2-0
9' Birindelli (M), 44' Delli Carri
Padova-Sampdoria 0-1
19' Coda (S)
(Giocata venerdì)
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
(Ancora da giocare)
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28*
Cesena 27
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
* una gara in più