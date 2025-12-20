Bari, il ds Magalini: "Mercato? Nessuno ha chiesto la cessione, qualcosa faremo"

Il Bari cade ancora: ieri sera la sconfitta contro il Catanzaro in casa, per effetto dei gol di Pontisso e Antonini. Il direttore sportivo biancorosso, Giuseppe Magalini, prima dell'inizio della sfida ha parlato ai microfoni di DAZN del mercato in arrivo con particolare riferimento alle possibili partenze.

Queste le sue parole riprese da Pianetabari.com: "Abbiamo parlato sotto traccia del mercato. Abbiamo necessità di fare ancora qualcosa perché qualcosa non ha funzionato, non ci sono giocatori che hanno chiesto di andare via ma stiamo lavorando per rimediare a qualche situazione che attualmente non soddisfa".

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica della Serie B:

SERIE B, 17ª GIORNATA

Bari-Catanzaro 1-2

30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

Sabato 20 dicembre

Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia

Ore 15:00 - Frosinone-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Venezia

Ore 15:00 - Monza-Carrarese

Ore 15:00 - Padova-Sampdoria

Ore 17:15 - Avellino-Palermo

Ore 19:30 - Pescara-Reggiana

Domenica 21 dicembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Empoli

CLASSIFICA

Frosinone 34

Monza 31

Venezia 29

Palermo 29

Modena 29

Catanzaro 28*

Cesena 27

Juve Stabia 22

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 19

Bari 16*

Südtirol 15

Virtus Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10

* una gara in più