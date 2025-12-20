Bari, il ds Magalini: "Mercato? Nessuno ha chiesto la cessione, qualcosa faremo"
Il Bari cade ancora: ieri sera la sconfitta contro il Catanzaro in casa, per effetto dei gol di Pontisso e Antonini. Il direttore sportivo biancorosso, Giuseppe Magalini, prima dell'inizio della sfida ha parlato ai microfoni di DAZN del mercato in arrivo con particolare riferimento alle possibili partenze.
Queste le sue parole riprese da Pianetabari.com: "Abbiamo parlato sotto traccia del mercato. Abbiamo necessità di fare ancora qualcosa perché qualcosa non ha funzionato, non ci sono giocatori che hanno chiesto di andare via ma stiamo lavorando per rimediare a qualche situazione che attualmente non soddisfa".
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica della Serie B:
SERIE B, 17ª GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28*
Cesena 27
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
* una gara in più