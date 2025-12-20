Cagliari, i convocati di Pisacane per il match contro il Pisa: torna Yerry Mina, c'è Borrelli
Vigilia di una sfida salvezza molto importante, quella che andrà in scena domani nel lunch match delle 12:30 alla Domus Arena tra il Cagliari e il Pisa, match valido per la sedicesima giornata di Serie A. A tal proposito, il tecnico dei padroni di casa Fabio Pisacane ha diramato la lista dei 25 calciatori che prenderanno parte al match. Rientra tra i convocati Yerry Mina, in lista anche Gennaro Borrelli e l’attaccante dell’U20 rossoblù Yael Trepy, maglia numero 37. Di seguito l’elenco completo:
Portieri: Caprile, Ciocci, Radunovic.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Mina, Zappa, Obert.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Folorunsho, Cavuoti.
Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Sebastiano Esposito, Trepy.