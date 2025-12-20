Atalanta, Palladino: "Spero di sbloccare il vero Maldini. Anche Musah merita un'occasione"

Lunga conferenza stampa della vigilia per Raffaele Palladino, con l'allenatore dell'Atalanta che ha introdotto la partita che attende domani la sua squadra sul campo del Genoa.

L'occasione è stata propizia per Palladino per parlare anche delle situazioni di alcuni dei calciatori da lui meno utilizzati. Come per esempio Daniel Maldini, con cui al Monza aveva avuto invece un rapporto proficuo di collaborazione: "Con me a Monza si è espresso dimostrando grandi qualità. Qui non si è ancora visto il vero Maldini, e spero di sbloccarlo. La fiducia c'è, ma deve essere sempre guadagnata sul campo. Io sono convinto che rivedremo Maldini: sia lui che Sulemana si giocano la posizione vista l'assenza di Lookman".

Un altro che non sta ancora riuscendo a trovare grandissimo spazio a Bergamo è Yunus Musah, centrocampista che la Dea ha prelevato in estate in prestito con opzione per il riscatto dal Milan. Ne parla così Palladino: "È un ragazzo assai positivo e mi piace questo suo modo di fare. Musah è un giocatore intelligente che può fare più ruoli: merita anche lui una grande occasione".

Per leggere tutte le parole di Palladino, clicca qui