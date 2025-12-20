Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali: c'è Pedro dal 1', Nicola sorprende col tridente

C'è Pedro e non Noslin nella formazione titolare della Lazio di Maurizio Sarri: il tecnico sceglie lo spagnolo al posto di Zaccagni, squalificato dopo il rosso di Parma e Vecino per Basic, fermato per lo stesso motivo. Rientra invece Gila, dopo la squalifica. Squadra confermata in toto per il resto, con Provedel in porta, Marusic e Pellegrini sulle corsie, mentre lo spagnolo affianca Romagnol. A centrocampo trovano spazio Guendouzi, Cataldi e come detto Vecino, mentre Pedro nel tridente si affianca a Castellanos e Cancellieri. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Noslin, Sana Fernandes.

Allenatore: Sarri.

L'emergenza difensiva costringe Nicola a cambiare, con il tecnico che opta per un sorprendente tridente composto da Bonazzoli, Johnsen e Vardy, mentre a centrocampo con Pezzella e Barbieri che vanno sulle fasce, saranno Bondo e Grassi a giostrare al centro. La difesa è composta da Terracciano, Baschirotto e Folino, con Audero che tra i pali.

CREMONESE (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Vardy, Bonazzoli.

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Vandeputte, Lordkipanidze, Sanabria.

Allenatore: Nicola.

Segui la diretta scritta di Lazio-Cremonese su TUTTOmercatoWEB.com!