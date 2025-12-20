Serie B, in vetta vincono tutte: allungo di Frosinone, Monza e Venezia, la classifica
Si chiudono le sfide delle 15 giocate in Serie B. Il Monza ha vita facile contro la Carrarese: 4 gol fatti, oltre a due rigori prima assegnati e poi tolti dal VAR, con Birindelli grande protagonista grazie a una doppietta (e ad un primo gol da favola, al volo dal limite).
Il Frosinone risponde però con un gol in mischia di Bracaglia e il raddoppio di Ghedjemis nel secondo tempo, a nulla vale la rete di Beruatto nel recupero. Il Venezia passa a Modena grazie a Yeboah e Casas, anche se l'ex Di Mariano nel finale mette i brividi ai lagunari. Coda firma invece il vantaggio della Sampdoria a Padova, che la riprende con Fusi. Pareggio fra Cesena e Juve Stabia, reti di Bellich e Bastoni.
Di seguito tutti i risultati delle gare giocate in questo pomeriggio, i marcatori e la classifica aggiornata della Serie B.
I finali delle gare delle 15
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1
16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)
Modena-Venezia 1-2
38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1
9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1
19' Coda (S), 65' Fusi (P)
(Giocata venerdì)
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
(Ancora da giocare)
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 37*
Monza 34*
Venezia 32*
Palermo 29
Modena 29*
Catanzaro 28*
Cesena 28*
Juve Stabia 23*
Padova 22*
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19*
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14*
Mantova 14
Sampdoria 14*
Pescara 10
* una gara in più