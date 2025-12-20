Serie B, in vetta vincono tutte: allungo di Frosinone, Monza e Venezia, la classifica

Si chiudono le sfide delle 15 giocate in Serie B. Il Monza ha vita facile contro la Carrarese: 4 gol fatti, oltre a due rigori prima assegnati e poi tolti dal VAR, con Birindelli grande protagonista grazie a una doppietta (e ad un primo gol da favola, al volo dal limite).

Il Frosinone risponde però con un gol in mischia di Bracaglia e il raddoppio di Ghedjemis nel secondo tempo, a nulla vale la rete di Beruatto nel recupero. Il Venezia passa a Modena grazie a Yeboah e Casas, anche se l'ex Di Mariano nel finale mette i brividi ai lagunari. Coda firma invece il vantaggio della Sampdoria a Padova, che la riprende con Fusi. Pareggio fra Cesena e Juve Stabia, reti di Bellich e Bastoni.

Di seguito tutti i risultati delle gare giocate in questo pomeriggio, i marcatori e la classifica aggiornata della Serie B.

I finali delle gare delle 15

Cesena-Juve Stabia 1-1

29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)

Frosinone-Spezia 2-1

16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)

Modena-Venezia 1-2

38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)

Monza-Carrarese 4-1

9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)

Padova-Sampdoria 1-1

19' Coda (S), 65' Fusi (P)

(Giocata venerdì)

Bari-Catanzaro 1-2

30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

(Ancora da giocare)

Ore 17:15 - Avellino-Palermo

Ore 19:30 - Pescara-Reggiana

Domenica 21 dicembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Empoli

CLASSIFICA

Frosinone 37*

Monza 34*

Venezia 32*

Palermo 29

Modena 29*

Catanzaro 28*

Cesena 28*

Juve Stabia 23*

Padova 22*

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 19*

Bari 16*

Südtirol 15

Virtus Entella 15

Spezia 14*

Mantova 14

Sampdoria 14*

Pescara 10

* una gara in più