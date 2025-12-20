Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore viola

Sui social network Moise Kean ha scelto la strada dell’ironia per replicare alle voci che lo volevano protagonista di una possibile richiesta di cessione nel mercato di gennaio. L’attaccante della Fiorentina, infatti, è intervenuto direttamente sotto un post condiviso da una fan page viola, che riportava un’indiscrezione secondo cui il giocatore avrebbe manifestato la volontà di lasciare Firenze per avvicinarsi alla fidanzata, residente a Parigi.

Una ricostruzione che Kean ha deciso di smentire senza polemiche, affidandosi a una risposta leggera ma comunque significativa. Commentando la notizia, il classe 2000 ha corretto il testo con una battuta, scrivendo “alle fidanzate*”, accompagnando il messaggio con un’emoji che ride e un cuore viola. Un intervento che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi, diventando virale e scatenando numerose reazioni sui social.

Il tono scherzoso utilizzato dall’attaccante sembra voler allontanare qualsiasi tipo di speculazione sul suo futuro immediato, respingendo implicitamente le voci di un addio imminente e sottolineando il suo legame con l’ambiente viola. Al di là delle indiscrezioni di mercato, Kean appare dunque concentrato sul presente e sulla stagione in corso, lasciando intendere che, almeno per ora, non ci siano motivi personali o sportivi tali da spingerlo a chiedere una partenza anticipata già a gennaio.