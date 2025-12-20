Padova-Sampdoria 1-1, le pagelle: Sorrentino eroico, Coda immortale
Risultato finale Padova-Sampdoria: 1-1
PADOVA
Sorrentino 7,5 - L'intervento con cui nega il raddoppio prima a Barak e poi - soprattutto - a Ioannou - è da Playstation: semplicemente folle.
Faedo 5,5 - Suo malgrado sta a guardare sulla finta che porta coda al gol.
Sgarbi 5,5 - Aretra troppo il suo raggio d'azione non riuscendo a spingere indietro l'attacco ospite.
Perrotta 6 - Bene in conduzione palla e diagonale.
Capelli 5 - Transitano pochi palloni dal suo lato e risulta spesso invisibile.
Fusi 7 - Uomo ovunque, il primo a ripiegare e bravo anche a farsi trovare in avanti come in occasione del pari.
Dall'81' Di Maggio sv -
Crisetig 5,5 - Non riesce a far girare velocemente il pallone che spesso si inceppa.
Dal 57' Seghetti 6,5 - Ci mette la corsa che porta la Samp a sbagliare spesso il giropalla.
Varas 6,5 - Trequartista ombra vero e proprio, nasce dai suoi piedi il pari biancoscudato.
Barreca 6 - Motorino costante sulla fascia sinistra.
Dal 74' Ghiglione 6 - Accompagna bene l'azione quando serve.
Gomez 5,5 - Mezzo punto in meno per il gol divorato, altrimenti sarebbe stata sufficienza piena. Non c'entra niente in Serie B nemmeno a 37 anni.
Dall'81' Buonaiuto sv -
Bortolussi 6,5 - Bravissimo a crearsi occasioni anche in un primo tempo un po' anemico dei suoi.
Dal 75' Baselli 6 - Buon quarto d'ora da regista avanzato.
Matteo Andreoletti 6,5 - Bravo a ribaltarla coi cambi dopo un primo tempo effettivamente spento e sottoritmo.
SAMPDORIA
Ghidotti 6 - Inoperoso per larghi tratti della partita, non può nulla sul gol di Fusi.
Hadzikadunic 6 - Bene quando deve giocare di anticipo, meno quando deve fare linea bassa.
Abilgaard 6 - Un po' troppo macchinoso in copertura, meglio in uscita palla.
Venuti 5 - Non la sua miglior partita, suo malgrado è poco protagonista con interventi di rilievo.
Dal 67' Ferrari 5,5 - Chiude bene in difesa ma in avanti si vede praticamente mai.
Depaoli 6,5 - Sontuoso cambio di campo sul gol di Coda, poi si eclissa un po'.
Conti 5,5 - Non riesce ad imporre il suo gioco oggi.
Dal 46' Benedetti 6 - Riesce bene ad accompagnare il giropalla.
Henderson 5 - Eccessivamente macchinoso e ammonito anche oggi.
Barak 6,5 - Va a centimetri dal gol del possibile 0-2 e in generale mostra un buon calcio.
Dall'80' Pedrola sv -
Ioannou 5,5 - Ha l'enorme demerito di sparare addosso a Sorrentino il tap-in del possibile 0-2.
Pafundi 6,5 - Esce in maniera abbastanza inaspettata ad inizio ripresa dopo un'ottima prima frazione.
Dal 46' Cherubini 5,5 - Conquista tanti falli e poco altro.
Coda 7 - Immortale, anche oggi trascina una squadra che senza di lui avrebbe ben altra grinta.
Dal 71' Cuni 5 - Al rientro da un infortunio non riesce ad incidere.
Angelo Gregucci 6,5 - Bravo ad impostare una gara basata su riaggressione e pressing, soprattutto nel primo tempo.