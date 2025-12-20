Cesena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Mignani con Blesa e Shpendi
Alle 15 in campo 5 gare di Serie B. Il Cesena ospiterà la Juve Stabia allo stadio Dino Manuzzi. La squadra di Mignani vuole rimanere agganciata al treno playoff, mentre quella di Abate non vuole rischiare di rimanere ancorata al centro della classifica. Vediamo di seguito le scelte di formazione per i due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Cesena-Juve Stabia
Cesena (3-5-2): Klinsmann; Guidi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Adamo; Blesa, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.
Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Varnier, Bellich; Carissoni, Leone, Mosti, Pierobon, Cacciamani; Maistro, Candellone. Allenatore: Ignazio Abate.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B, 17ª GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28*
Cesena 27
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
* una gara in più