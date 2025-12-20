Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Niente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione

Niente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 16:41Serie A
Simone Lorini

Il calcio europeo riabbraccia uno dei suoi difensori più iconici. Il leggendario Thiago Silva si unirà al Porto di Farioli con effetto immediato, approdando alla corte dei "Dragões" da svincolato. Il difensore brasiliano fa così ritorno nel Vecchio Continente, proprio come pianificato dopo la recente parentesi in patria.

Questo il comunicato del club: "Il Futebol Clube do Porto mette a segno un colpo di immenso spessore internazionale: Thiago Silva è ufficialmente un nuovo difensore dei "Dragões". Per il centrale brasiliano si tratta di un suggestivo ritorno nella città dell'Invicta, vent'anni dopo la stagione 2004/05 in cui vestì la maglia del Porto B. Si chiude così un cerchio perfetto: il fuoriclasse torna in una casa che già conosce per conquistare quella gloria in prima squadra che gli era sfuggita all'inizio della carriera.

Un palmarès leggendario A 41 anni, Thiago Silva approda in Portogallo con una bacheca che conta 31 trofei. Tra i successi più prestigiosi spiccano la Champions League (vinta proprio al do Dragão con il Chelsea), il Mondiale per Club e titoli nazionali conquistati con Milan, PSG e Chelsea. Icona della nazionale brasiliana, di cui è stato storico capitano con 113 presenze, Silva vanta anche tre inserimenti nel FIFA Team of the Year e il titolo di miglior giocatore del Mondiale per Club 2021.

Inossidabile e determinante Nonostante l'età, i numeri testimoniano un'integrità fisica straordinaria. Reduce da una stagione di alto livello al Fluminense con 46 presenze, il difensore mantiene una costanza impressionante: dal 2006 non scende mai sotto le 34 partite stagionali, avendo toccato il picco di 58 gare nel 2024 nella staffetta tra Chelsea e Brasile.

I dettagli del contratto. L'operazione è stata definita sulla base di un trasferimento a parametro zero, senza alcun costo di intermediazione. Thiago Silva ha firmato un accordo valido fino al termine della stagione attuale, con un'opzione per un ulteriore anno. La sua esperienza sarà il pilastro su cui il Porto intende costruire le proprie ambizioni nazionali ed europee".

Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
