Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri e Paz. Nessun provvedimento per Fabregas
E' stato reso noto il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo per quanto riguarda il recupero di ieri tra Milan e Como, gara disputata ieri: "Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della quinta giornata ritorno i sostenitori della Società Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla
premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Nico Paz è stato fermato per un turno "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".
Tra i non calciatori invece sono stati fermati per un turno Massimiliano Allegri del Milan "per essere al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria" e Diego Perez Castillo del Como "per avere, al 34° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale generando un clima di tensione".
Tra i dirigenti un turno di stop anche Davide Cattaneo, sempre del Como, "per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con all'allenatore della squadra avversaria".
Nessun provvedimento invece per Cesc Fabregas, autore di un gesto antisportivo nei confronti di Alexis Saelemaekers.
