Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu

L’Inter inciampa dove in molti hanno già pagato dazio, come il Manchester City quest'anno, ma anche Roma e Lazio in passato. In Norvegia, contro il Bodø/Glimt, i nerazzurri cedono 3-1 nell’andata dei playoff di Champions League, ritrovandosi ora a inseguire una rimonta complicata - ma di certo non impossibile - al ritorno. Campo sintetico, clima rigido e transizioni micidiali: il fortino di Aspmyra si conferma trappola per le grandi.

Il primo tempo è equilibrato. I padroni di casa passano con Fet, l’Inter reagisce e trova l’1-1 con Pio Esposito, bravo a sfruttare un rimpallo in area. Nella ripresa, però, la squadra di Knutsen alza i giri: l’ex milanista Hauge e Høgh (anche due assist) puniscono una Inter sorpresa nelle transizioni, con Sommer battuto altre due volte. Finisce 3-1, con due pali che aumentano i rimpianti nerazzurri.

La serata si complica ulteriormente per l’infortunio di Lautaro Martinez. Poco prima dell’ora di gioco Cristian Chivu lo sostituisce con Thuram: il capitano esce zoppicante per un fastidio al polpaccio e viene accompagnato negli spogliatoi. Nel post-partita Chivu ammette: “Per me si è fatto male, per un po’ ce lo avremo fuori”, facendo preoccupare l'ambiente nerazzurro. Ora testa al campionato, poi a San Siro servirà una prova enorme per ribaltare due gol di svantaggio.