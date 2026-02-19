Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Si sono concluse le gare di andata del playoff di Champions League, con un vero e proprio bagno di sangue per le tre italiane impegnate. Dopo le sconfitte di Atalanta e Juventus, è arrivato anche il ko dell'Inter col Bodo/Glimt a complicare una serie di partite difficilissime.
Questi i risultati delle gare di andata in attesa di quelle di ritorno in programma martedì e mercoledì prossimo:
Monaco-PSG 2-3
Galatasaray-Juventus 5-2
Benfica-Real Madrid 0-1
Borussia Dortmund-Atalanta 2-0
Qarabag-Newcastle 1-6
Club Brugge-Atletico Madrid 3-3
Bodo/Glimt-Inter 3-1
Olympiakos-Leverkusen 0-2
Le sfide di ritorno:
Martedì 24 febbraio
Ore 18.45
Atletico Madrid-Club Brugge
Ore 21
Inter-Bodo/Glimt
Leverkusen-Olympiakos
Newcastle-Qarabag
Mercoledì 25 febbraio
Ore 18.45
Atalanta-Borussia Dortmund
Ore 21
Juventus-Galatasaray
PSG-Monaco
Real Madrid-Benfica
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.