Per Hauge il Milan ha incassato soldi fino a un anno fa. Ieri uno dei migliori contro l'Inter

Quella di Jens Petter Hauge è la storia di un giovane talento probabilmente sbarcato troppo presto in Italia. Il calciatore classe '99 che è stato tra i migliori in campo nella sfida vinta ieri 3-1 dal Bodo contro l'Inter fu acquistato dal Milan nell'ottobre 2020. Fu scelto dopo aver sfidato i rossoneri nel terzo turno preliminare di Europa League, in una sessione di calciomercato inedita causa Covid iniziata il primo settembre e conclusa il cinque ottobre. I rossoneri in quella occasione affrontarono a San Siro proprio il Bodo-Glimt e superarono il turno non senza difficoltà: vinsero 3-2, ma a conti fatti il migliore in campo risultò proprio Hauge. Un gol e un assist per meritarsi la chiamata del Milan, un affare da cinque milioni di euro.

L'avventura rossonera dell'esterno di Bodo classe '99 è durata solo una stagione. Meglio in Europa League che in Serie A, ma in generale un rendimento che non soddisfò la società rossonera seppur tutt'altro che disastroso: cinque gol in 24 partite, tante delle quali iniziate dalla panchina.

Un anno più tardi Jens Petter Hauge fu ceduto all'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto. La società tedesca lo riscattò per dieci milioni di euro più bonus nel maggio successivo salvo poi ad agosto, con la stessa formula, rivenderlo al Gent. In Belgio Hauge ha attraversato un'annata complicata, al termine della stagione non fu riscattato e così l'Eintracht sei mesi più tardi, dopo una decina di apparizioni, lo rispedì di nuovo al Bodo-Glimt. Nel club in cui tutto è nato.

Siamo nel gennaio 2024 quando la società norvegese riporta a casa Hauge in prestito con diritto di riscatto. Nella sua squadra l'ex rossonero rifiorisce, il 2025 è stato l'anno della sua rinascita ed ecco perché dodici mesi più tardi il Bodo ha deciso di acquistare il suo cartellino per quattro milioni di euro. Un incasso che per il 15% è stato dirottato al Milan visti gli accordi presi al momento del trasferimento di Hauge in Germania. Il club di via Aldo Rossi anche lo scorso anno ha quindi incassato grazie alla cessione del giocatore norvegese, altri 600mila euro oltre ai dieci milioni più bonus presi in precedenza. A conti fatti decisamente una buona plusvalenza anche se forse, aspettandolo un po' di più, il classe '99 sarebbe tornare molto utile pure in campo.