Inter, Juve e Atalanta sconfitte, Henry: "Perché sorprendersi? Questa è la situazione del calcio italiano"
Ai microfoni di CBS Sports Golazo, oltre a parlare della sua visione sul Como di cui è azionista di minoranza, Thierry Henry ha parlato anche delle sconfitte di Juventus, Inter e Atalanta nelle gare di andata dei playoff di Champions League:
"Siete davvero sorpresi? Questa è la situazione attuale del calcio italiano. Ora le squadre italiane sono in grossi problemi, vediamo se riusciranno a recuperare nelle seconde gare. Sarà interessante da vedere".
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
13:00Maracanã live!
17:00A Tutta C
