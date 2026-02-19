Inter, Juve e Atalanta sconfitte, Henry: "Perché sorprendersi? Questa è la situazione del calcio italiano"

Ai microfoni di CBS Sports Golazo, oltre a parlare della sua visione sul Como di cui è azionista di minoranza, Thierry Henry ha parlato anche delle sconfitte di Juventus, Inter e Atalanta nelle gare di andata dei playoff di Champions League:

"Siete davvero sorpresi? Questa è la situazione attuale del calcio italiano. Ora le squadre italiane sono in grossi problemi, vediamo se riusciranno a recuperare nelle seconde gare. Sarà interessante da vedere".