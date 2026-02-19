Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi"

Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:34Serie B
Daniel Uccellieri

Manuel Ricciardi si è presentato ufficialmente alla stampa da nuovo esterno della Juve Stabia. L’ex Cosenza, arrivato a Castellammare durante la finestra invernale di mercato, ha parlato in conferenza stampa raccontando le prime sensazioni in gialloblù. Le sue dichiarazioni sono state riportate da vivicentro.it.

L’impatto con il nuovo ambiente è stato subito positivo: “Sono state settimane fantastiche, i ragazzi, lo staff e il mister mi hanno accolto subito benissimo. Sono felicissimo di essere qui e pronto a dare una mano”, ha esordito Ricciardi, sottolineando l’entusiasmo respirato fin dai primi giorni.

Nonostante qualche recente rammarico per risultati che potevano essere più favorevoli, la Juve Stabia continua a occupare le zone alte della classifica di Serie B. Un momento incoraggiante che però non cambia la linea dettata dalla società e dallo spogliatoio: “Sono arrivato in un ambiente con tanto entusiasmo, ma sempre con i piedi per terra. Il mister e il gruppo sono stati chiarissimi: prima la salvezza, poi punteremo a fare sempre meglio”.

Ricciardi conosce bene la realtà stabiese, avendola affrontata da avversario con le maglie di Avellino e Cosenza. Un’esperienza che gli ha permesso di farsi un’idea chiara della forza del gruppo, poi confermata una volta entrato nello spogliatoio: “Non è un caso se fanno sempre così bene. C’è un’organizzazione che lavora benissimo e uno staff super preparato. Cercano di far quadrare tutto alla perfezione, ma la cosa più importante è una: qui non c’è un io, c’è un noi”. Anche i confronti con ex compagni come Ruggero e Artistico gli avevano già anticipato la solidità dell’ambiente.

Il salto dalla Serie C alla cadetteria comporta inevitabilmente un periodo di adattamento. Ricciardi si sente pronto dal punto di vista fisico, ma evidenzia come la vera differenza sia soprattutto mentale: “Tra i due campionati c’è molta differenza, ma più a livello mentale che fisico. In Serie B te ne accorgi subito: i ritmi sono diversi e devi essere sempre concentrato”.

La scelta della Juve Stabia non è stata casuale. Il gioco propositivo del tecnico, che chiede agli esterni di accompagnare l’azione e riempire l’area di rigore, si sposa perfettamente con le sue caratteristiche. Allo stesso tempo, l’esterno è consapevole di dover crescere soprattutto nella fase di copertura: “Nella mia carriera ho sempre lavorato di più sulla fase difensiva, perché so che è l’aspetto dove ho qualcosa in meno. Il mister mi chiede proprio questo: essere sempre attento e concentrato per 100 minuti. Mi ha già dato tanto e so che arricchirà il mio bagaglio personale”.

Da avversario, lo stadio “Romeo Menti” gli aveva già lasciato sensazioni forti, definendolo un ambiente caldo e stimolante. Ora, con la maglia delle Vespe, sa che il sostegno del pubblico potrà rappresentare un valore aggiunto in questo momento cruciale della stagione.

Infine, uno sguardo al calendario: dopo il Modena, all’orizzonte c’è il derby contro l’Avellino, sua ex squadra. Una sfida dal sapore speciale, ma da affrontare con lo stesso spirito delle altre: “Sarà una partita particolare e bellissima, lì ho lasciato tanti bei ricordi e compagni. Ma per noi ogni partita è una battaglia: la affronterò come se fosse una sfida come tutte le altre, anche se so che sarà difficile”

Articoli correlati
Juve Stabia, arriva Manuel Ricciardi dal Cosenza: prestito con obbligo condizionato... Juve Stabia, arriva Manuel Ricciardi dal Cosenza: prestito con obbligo condizionato
Cosenza, Ricciardi può partire: la Juve Stabia punta il bomber dei silani Cosenza, Ricciardi può partire: la Juve Stabia punta il bomber dei silani
Pioggia di rinnovi in casa Cosenza: da Florenzi a Mazzocchi per 5 scatta l'opzione... Pioggia di rinnovi in casa Cosenza: da Florenzi a Mazzocchi per 5 scatta l'opzione fino al '27
Altre notizie Serie B
Calabro: “Il mio obiettivo è restare in Serie B. Col Monza serve una partita da Carrarese”... Calabro: “Il mio obiettivo è restare in Serie B. Col Monza serve una partita da Carrarese”
Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi" Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi"
Sampdoria, Cicconi: "Essere qui è un sogno, vorrei tanto segnare sotto la Sud" Sampdoria, Cicconi: "Essere qui è un sogno, vorrei tanto segnare sotto la Sud"
Venezia, Dagasso e l’ironia del destino: possibile titolare contro il suo Pescara... Venezia, Dagasso e l’ironia del destino: possibile titolare contro il suo Pescara
Catanzaro, Petriccione: "I playoff sono qualcosa di magico, a tutti piace sognare"... Catanzaro, Petriccione: "I playoff sono qualcosa di magico, a tutti piace sognare"
Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone... Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone
"Balla coi lupi" è già tormentone: tifosi dell'Avellino soddisfatti dell'arrivo di... "Balla coi lupi" è già tormentone: tifosi dell'Avellino soddisfatti dell'arrivo di Ballardini
Un nuovo Anelka in Italia: Kais, figlio di Nicolas, si allena con la Primavera del... Un nuovo Anelka in Italia: Kais, figlio di Nicolas, si allena con la Primavera del Modena
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
3 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
4 Di Canio attacca tutti: "Kelly un tonno. Serie A non all'altezza, a Pisa pareggi 0-0 bendato"
5 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, sospiro di sollievo per Dybala: non è prevista l'operazione al ginocchio
Immagine top news n.1 Due pesi e due misure? Il Verona e l'espulsione di Orban: quando la legge non è uguale per tutti
Immagine top news n.2 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.3 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.4 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
Immagine top news n.5 Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo passa 3-1 e Chivu perde Lautaro
Immagine top news n.6 Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Immagine top news n.7 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Strefezza: "Ecco perché sono tornato in Italia. Pellegrino? In area è un animale"
Immagine news Serie A n.2 Bressan d'accordo con Vanoli: "Condivido le scelte nel lasciare alcuni big a Firenze"
Immagine news Serie A n.3 Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri e Paz. Nessun provvedimento per Fabregas
Immagine news Serie A n.4 Hauge: "Con l'Inter vittoria diversa dalle altre. A San Siro per dimostrare di essere competitivi"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta in campo in vista del Napoli: oggi allenamento a Zingonia, terapie per due
Immagine news Serie A n.6 Playoff di Champions, Fontana: "L'Atalanta può ribaltare lo 0-2 dell'andata. E sul 4° posto..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Calabro: “Il mio obiettivo è restare in Serie B. Col Monza serve una partita da Carrarese”
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Cicconi: "Essere qui è un sogno, vorrei tanto segnare sotto la Sud"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Dagasso e l’ironia del destino: possibile titolare contro il suo Pescara
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Petriccione: "I playoff sono qualcosa di magico, a tutti piace sognare"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, la panchina di Raffaele resta in bilico: Stendardo e Caserta le alternative
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, è in arrivo una penalizzazione pesantissima: il club rischia il -9
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti: "Troppo discontinui. Playoff? Possiamo essere protagonisti"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, due anni di spese pazze con ingaggi nettamente superiori alla media per la Serie C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, recupero 25ª giornata Girone C: il Catania batte il Trapani. E tiene viva la corsa promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV