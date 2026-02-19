Juve Stabia, Ricciardi si presenta: "Non c’è un io, qui c’è un noi"

Manuel Ricciardi si è presentato ufficialmente alla stampa da nuovo esterno della Juve Stabia. L’ex Cosenza, arrivato a Castellammare durante la finestra invernale di mercato, ha parlato in conferenza stampa raccontando le prime sensazioni in gialloblù. Le sue dichiarazioni sono state riportate da vivicentro.it.

L’impatto con il nuovo ambiente è stato subito positivo: “Sono state settimane fantastiche, i ragazzi, lo staff e il mister mi hanno accolto subito benissimo. Sono felicissimo di essere qui e pronto a dare una mano”, ha esordito Ricciardi, sottolineando l’entusiasmo respirato fin dai primi giorni.

Nonostante qualche recente rammarico per risultati che potevano essere più favorevoli, la Juve Stabia continua a occupare le zone alte della classifica di Serie B. Un momento incoraggiante che però non cambia la linea dettata dalla società e dallo spogliatoio: “Sono arrivato in un ambiente con tanto entusiasmo, ma sempre con i piedi per terra. Il mister e il gruppo sono stati chiarissimi: prima la salvezza, poi punteremo a fare sempre meglio”.

Ricciardi conosce bene la realtà stabiese, avendola affrontata da avversario con le maglie di Avellino e Cosenza. Un’esperienza che gli ha permesso di farsi un’idea chiara della forza del gruppo, poi confermata una volta entrato nello spogliatoio: “Non è un caso se fanno sempre così bene. C’è un’organizzazione che lavora benissimo e uno staff super preparato. Cercano di far quadrare tutto alla perfezione, ma la cosa più importante è una: qui non c’è un io, c’è un noi”. Anche i confronti con ex compagni come Ruggero e Artistico gli avevano già anticipato la solidità dell’ambiente.

Il salto dalla Serie C alla cadetteria comporta inevitabilmente un periodo di adattamento. Ricciardi si sente pronto dal punto di vista fisico, ma evidenzia come la vera differenza sia soprattutto mentale: “Tra i due campionati c’è molta differenza, ma più a livello mentale che fisico. In Serie B te ne accorgi subito: i ritmi sono diversi e devi essere sempre concentrato”.

La scelta della Juve Stabia non è stata casuale. Il gioco propositivo del tecnico, che chiede agli esterni di accompagnare l’azione e riempire l’area di rigore, si sposa perfettamente con le sue caratteristiche. Allo stesso tempo, l’esterno è consapevole di dover crescere soprattutto nella fase di copertura: “Nella mia carriera ho sempre lavorato di più sulla fase difensiva, perché so che è l’aspetto dove ho qualcosa in meno. Il mister mi chiede proprio questo: essere sempre attento e concentrato per 100 minuti. Mi ha già dato tanto e so che arricchirà il mio bagaglio personale”.

Da avversario, lo stadio “Romeo Menti” gli aveva già lasciato sensazioni forti, definendolo un ambiente caldo e stimolante. Ora, con la maglia delle Vespe, sa che il sostegno del pubblico potrà rappresentare un valore aggiunto in questo momento cruciale della stagione.

Infine, uno sguardo al calendario: dopo il Modena, all’orizzonte c’è il derby contro l’Avellino, sua ex squadra. Una sfida dal sapore speciale, ma da affrontare con lo stesso spirito delle altre: “Sarà una partita particolare e bellissima, lì ho lasciato tanti bei ricordi e compagni. Ma per noi ogni partita è una battaglia: la affronterò come se fosse una sfida come tutte le altre, anche se so che sarà difficile”