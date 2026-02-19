Sampdoria, Cicconi: "Essere qui è un sogno, vorrei tanto segnare sotto la Sud"

Il nuovo volto della fascia sinistra della Sampdoria è Manuel Cicconi, arrivato a gennaio dalla Carrarese dopo un blitz di Andrea Mancini. Come raccontato in un’intervista a La Repubblica, il suo approdo in blucerchiato è stato rapidissimo: «È successo tutto in fretta, nel giro di dodici ore mi hanno chiamato e ho firmato. La prima cosa che ho pensato è stata: “Wow!”. Per uno che ha fatto il mio percorso, la Sampdoria è uno step che sogno da sempre».

A spingerlo verso Genova è stato anche il passaparola di ex compagni ed ex blucerchiati. «Cherubini mi ha chiamato dicendomi che la Samp cercava un esterno sinistro. Ho chiesto in giro e mi hanno parlato tutti benissimo. La Sampdoria parla da sola».

L’impatto con la nuova realtà è stato forte. Cicconi ha descritto il club come «fra i top 10 di Serie A», sottolineando come strutture, staff e organizzazione gli abbiano trasmesso grande fiducia. Dopo la gavetta, si sente nel pieno della maturità: «Qualche anno fa magari non ero pronto mentalmente. Ora sì. Nessuno mi ha regalato nulla e sono carico per dare il massimo».

Anche l’emozione del Ferraris lo ha colpito: «Non ho parole per descrivere cosa ho provato vedendo le gradinate cantare». Sul momento positivo della squadra, però, mantiene equilibrio: «Abbiamo fatto 10 punti in quattro gare, ma in Serie B è un attimo tornare giù. La priorità è salvarci il prima possibile».

Entusiasmo e ambizione personale si intrecciano. «Sono super carico, ogni volta che vengo al campo sono felice». E sul sogno di segnare al Ferraris non ha dubbi: «Assolutamente, non vedo l’ora». Intanto la squadra continua a preparare la sfida di Mantova, con il gruppo quasi al completo.