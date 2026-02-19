TMW Radio Di Napoli: "Inter, spallata al campionato. Champions, la Juve può farcela al ritorno"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante Arturo Di Napoli.

Milan, pari che consegna il titolo all'Inter?

"L'Inter ha dato una spallata importante al campionato. Chivu ha dato energia, entusiasmo, è un'Inter che convince anche. La spallata di ieri è importante. La Champions va affrontata diversamente, perchè affronti le migliori. Devi essere preparato fisicamente e mentalmente".

Juve, Inter e Atalanta: quale può andare avanti in Champions?

"Sull'Inter dico che Chivu abbia plasmato una squadra che gestisce sempre in maniera uguale. Ha plasmato un gruppo che se la giochi sempre, che ha il coraggio di giocarsela su ogni fronte. E' una squadra quadrata, non credo abbia snobbato la partita. In questo momento l'Inter ha trovato una squadra che fisicamente e mentalmente sta meglio di tante altre squadre europee. La Juve doveva ragionare a un certo punto sul ritorno. Non la vedo tragica per il ritorno, neanche per la Juve. Sarà più dura per l'Atalanta. Per me Inter e Juve possono passare".