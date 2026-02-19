Sfuma l'approdo di De Sciglio in Cechia. Il Hradec: "Non sarebbe stato d'aiuto immediato"

Niente da fare per Mattia De Sciglio. L’esperto terzino, ex di Milan, Juventus ed Empoli, infatti sembrava essere a un passo dalla firma con lo Hradec Kralove, club del massimo campionato della Repubblica Ceca, ma alla fine l’affare non si farà nonostante il giocatore abbia sostenuto e superato le visite mediche.

Il motivo lo chiarisce il direttore sportivo Petr Pojezny ai microfoni di idnes.cz: “Dopo aver considerato tutti i risultati degli esami e le circostanze siamo giunti alla conclusione che non sarebbe stato d’aiuto immediato per il nostro club che era il motivo principale per cui volevamo ingaggiarlo. - prosegue Pojezny – Ovviamente un giocatore di questo calibro sarebbe stato un’ottima aggiunta per il nostro club e tutto il campionato, tuttavia abbiamo deciso di proseguire con la nostra strategia a lungo temine e costruire la squadra per la prossima stagione, secondo la nostra filosofia presentata nel momento dell’ingresso dei nuovi soci”.

"Abbiamo piena fiducia nella squadra attuale per la parte primaverile della stagione. Crediamo che avrà successo", ha concluso il ds guardando a una classifica che vede il Hradec al settimo posto, ma a -2 dal sesto che vale l’accesso ai play off.