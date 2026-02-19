Borja Valero: "Il sintetico è diverso ma una squadra come l'Inter non può usarlo come scusante"
Sconfitta che pesa in casa Inter. La formazione di Cristian Chivu è stata sconfitta per 3-1 sul campo del Bodo/Glimt nell'andata del playoff di Champions League. Un passivo che però lascia aperto ancora qualche spiraglio di speranza di qualificazione agli ottavi di finale qualora, nella sfida di ritorno a San Siro, i nerazzurri dovessero vincere con tre gol di scarto. E proprio sulla gara in terra norvegese ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Borja Valero:
"Da professionista credo di aver giocato sul sintetico solo a Cesena. Ovvio che il calcio è diverso, soprattutto se non sei abituato. Però una squadra come l'Inter non può usarla come scusante, pur rimanendo un tema a cui non si può ovviare".
