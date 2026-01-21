Giuffredi contro Conte: "Bartesaghi al Milan, la Roma con un 2009, Pio Esposito nell'Inter..."

L'agente Mario Giuffredi prende pubblica posizione contro Antonio Conte per la gestione dei giovani portata avanti dall'attuale allenatore del Napoli. Il procuratore ha rilasciato un'intervista al portale Calcio Napoli 24, nel corso della quale ha utilizzato esempi di altre squadre per screditare Conte.

Ha detto, nello specifico, Giuffredi: "Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l'U23, nel Milan. Bernasconi giocava nell'Atalanta U23 ed è titolare sia con Juric che con Palladino, nell'Inter gioca Pio Esposito, Gasperini ha messo un 2009 come Arena che l'anno prima era in C".

A far irritare Giuffredi è stata in particolare la gestione di Marianucci e Ambrosino: "Deve decidere se Marianucci e Ambrosino sono giocatori da Napoli. Se è così, allora deve avere il coraggio di metterli in campo. Non uno spezzone ogni dieci anni! Altrimenti dica che non sono da Napoli e che vadano a farsi un percorso per dimostrarlo. Non deve tenerli in ostaggio. Abbiamo già da tanto un accordo con Cremonese e Venezia, ma questo signore è un mese che non libera i giocatori. Poi però se non fanno nemmeno un minuto vuol dire che non sono serviti a niente".

