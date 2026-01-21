Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'agente di Marianucci e Ambrosino attacca Conte: "Ostaggi a Napoli. Vergara più fortunato"

© foto di Federico Serra
Dimitri Conti
Oggi alle 17:58Serie A
Dimitri Conti

Mario Giuffredi è un agente che ha diversi suoi assistiti nel Napoli e soprattutto non è il tipo che teme di prendere posizioni decise per loro. Intervistato dal portale Calcio Napoli 24, il procuratore si è lanciato in un attacco diretto all'allenatore dei campani Antonio Conte: "Non mi faccio prendere per il culo da lui - esordisce Giuffredi - ha detto abominevoli nefandezze", spiega quando gli viene chiesto conto delle parole di Conte per cui una partita nel Napoli valga 30 in Serie B, 60 se di Champions.

Giuffredi prosegue e attacca Conte per la gestione di alcuni giovani, nello specifico di suoi assistiti come Marianucci, Vergara e Ambrosino: "Che sciocchezza inaudita... Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l'U23, nel Milan. Bernasconi giocava nell'Atalanta U23 ed è titolare sia con Juric che con Palladino, nell'Inter gioca Pio Esposito, Gasperini ha messo un 2009 come Arena che l'anno prima era in Serie C".

Aggiunge ancora Giuffredi, entrando più nel dettaglio ancora: "Deve decidere se Marianucci e Ambrosino sono giocatori da Napoli. Se è così, allora deve avere il coraggio di metterli in campo. Non uno spezzone ogni dieci anni! Altrimenti dica che non sono da Napoli e che vadano a farsi un percorso per dimostrarlo. Non deve tenerli in ostaggio. Abbiamo già da tanto un accordo con Cremonese e Venezia, ma questo signore è un mese che non libera i giocatori. Poi però se non fanno nemmeno un minuto vuol dire che non sono serviti a niente". E ancora: "Per Vergara avevamo diverse squadre di Serie A. Lui poi è stato più fortunato perché con gli infortunati nel suo ruolo ha avuto possibilità di dimostrare. Solo se giocano, sai se i calciatori sono da Napoli o no. Non ho mai visto qualcuno fare carriera dalla panchina. E io non sono il soggetto che si fa prendere per il culo".

Poi Giuffredi ha dato anche delle tempistiche a proposito dell'infortunio di un suo altro assistito di casa Napoli, Politano: "Credo ne abbia per tre settimane, da quello che ne so. Potrebbe tornare a disposizione dopo la Fiorentina". Il parterre di assistiti di Giuffredi nel Napoli è completato da Di Lorenzo, il capitano.

Anche Pio Esposito è un assistito di Giuffredi e della sua situazione parla così l'agente: "Ha rinnovato con l'Inter, ha ancora 4 anni e mezzo di contratto. Non abbiamo nessun problema, la società nerazzurra è molto disponibile e non c'è fretta di sedersi di nuovo al tavolo. Siamo sereni, il ragazzo è concentrato sull'annata e la priorità è che giochi all'Inter e dimostri di essere da Inter. Cosa che al Napoli non succede". Una battuta anche su Ranieri, per le voci che lo vorrebbero pronto a lasciare la Fiorentina: "C'è il mercato in corso, vediamo cosa succede".

