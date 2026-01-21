Giuseppe Rossi: "Sarebbe stato fantastico giocare un Old Firm. Bellissimo anche il derby di Genova"

Giuseppe Rossi non ha dubbi: nonostante una carriera di alto livello, uno dei suoi più grandi rimpianti è non aver vestito la maglia del Celtic quando ne ha avuto l’occasione. L'ex attaccante della Nazionale, nato negli Stati Uniti e cresciuto nel vivaio del Parma prima di approdare al Manchester United, ha vissuto stagioni importanti con Villarreal e Fiorentina. Tuttavia, il fascino di Parkhead è qualcosa che lo ha sempre stuzzicato.

"In passato ho avuto concretamente la possibilità di trasferirmi al Celtic," ha dichiarato Rossi ai microfoni di OLBG. "Ci ho pensato a lungo. Era sicuramente nella mia lista delle esperienze da provare, volevo qualcosa di diverso. Una squadra come il Celtic trasuda storia e passione. Sarebbe stata un’esperienza fantastica per me e penso che ogni giocatore dovrebbe provare un'avventura del genere".

Uno dei motivi principali del suo rimpianto è legato all'atmosfera dei grandi match cittadini. Avendo giocato poche stracittadine davvero "infuocate", Rossi avrebbe voluto testare l'adrenalina di Glasgow: "Ricordo il derby tra Genoa e Sampdoria, farne parte è stato incredibile. Mi è piaciuta moltissimo quell'atmosfera. Tra Villarreal e Valencia, invece, non era così folle; bella, ma nulla di estremo," ha spiegato l'attaccante. "A Firenze non hanno derby locali. Ci sono rivalità sentite, come quella con la Juventus, ma non è una vera stracittadina". Capitolo Manchester United: "All'epoca il City non era quello di oggi, la rivalità non era così accesa. Il derby tra Celtic e Rangers è tra i primi tre al mondo. È al livello di Roma-Lazio, un'altra sfida pazzesca da vivere. Sarebbe stato fantastico giocare un Old Firm."