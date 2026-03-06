Giuseppe Rossi: "Gattuso ct giusto al momento giusto. Rende possibile qualsiasi cosa"

Giuseppe Rossi ha un passato al Manchester United e in Inghilterra ancora oggi si ricordano di quando l'ormai ex attaccante muoveva i primi passi nel mondo del calcio e faceva davvero ben sperare. Poi nel suo viaggio è passato anche da Firenze, dove prima dell'ennesimo infortunio al ginocchio aveva mostrato tutta la sua qualità. Intervistato da The Italian Football Podcast, ha parlato della Nazionale: "Ovviamente ho grande fiducia nell'Italia in vista del Mondiale perché abbiamo i giocatori".

Non è solo questo però un aspetto chiave per Rossi: "Soprattutto abbiamo Gattuso, il ct giusto nel momento giusto. Rino è uno che può motivare chiunque e rendere possibile qualsiasi cosa. Basta averlo lì, con l’energia che porta in ogni allenamento. Con quello staff, i giocatori saranno carichissimi, lotteranno per quella maglia, per conquistare un posto al Mondiale. E non vediamo l’ora di tifare per i ragazzi".