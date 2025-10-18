Glasner su Guehi: "Ha preso una strada diversa". Inter alla finestra, come la Juventus

Arrivano notizie importanti dall'Inghilterra, riguardo ad un giocatore che interessa anche alla Serie A. Si tratta di Marc Guehi, difensore del Crystal Palace che a fine anno andrà in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare con le Eagles. La conferma arriva dal tecnico dei londinesi Oliver Glasner, nella conferenza stampa in vista del match di oggi contro il Bournemouth: "Volevamo che Marc restasse con noi anche in futuro, ma lui ha scelto altre strade e ha preso una decisione diversa".

In cima alla lista delle pretendenti per Guehi c'è il Liverpool, che sul finire del mercato estivo aveva chiuso per il suo acquisto ma poi è saltato tutto perché il Palace non ha trovato un sostituto. Alle spalle dei Reds c'è l'Inter, che a gennaio potrebbe proporre Yann Bisseck come pedina di scambio oppure mettere sul tavolo una cifra - si parla di 35 milioni di euro - per anticipare la concorrenza. Ci sono infine anche Bayern Monaco e Barcellona, oltre alla Juventus (che deve fare i conti con l'ennesimo infortunio di Bremer).