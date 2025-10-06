Liverpool e Barcellona si scornano, il Bayern ne è ammaliato: tutti vogliono Marc Guehi

Il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Marc Guehi. Secondo quanto riferito da Sky Sport DE, il club tedesco sta monitorando con estrema attenzione il centrale inglese che è in scadenza con il Crystal Palace a fine stagione. Oliver Glasner, allenatore dei Glaziers, insieme alla dirigenza ha deciso di non cedere il giocatore al Liverpool, in quanto non era stato trovato un sostituto adeguato per la retroguardia e così è rimasto al Palac.e

Ora però, stando all'emittente satellitare, le Eagles vorrebbero prolungare il contratto con il loro capitano, ma l’interesse nei confronti di Guehi è molto alto. Tutti i top club inglesi chiedono del difensore classe 2000 e anche il Bayern è in coda. Il direttore sportivo dei Die Roten, Max Eberl, è un grande estimatore del giocatore e vorrebbe portarlo a Monaco a parametro zero.

Attualmente, le trattative più concrete sono quelle con Liverpool e Barcellona, che hanno staccato il numerino prima del Bayern, ma Guehi in realtà sogna un trasferimento al Real Madrid. Con il Crystal Palace la scorsa stagione ha vinto la FA Cup ai danni del City e, in agosto, ha conquistato a sorpresa la Supercoppa inglese contro il Liverpool. La squadra di Glasner ha inoltre iniziato bene la nuova stagione: in Premier League ha battuto tra le altre Reds (2-1) e Aston Villa (3-0) e si trova attualmente al sesto posto dopo sette giornate, con 12 punti.