Real attento ai possibili parametri zero in difesa: tre big potrebbero rinforzare la rosa

Il Real Madrid guarda alle prossime finestre di mercato con un obiettivo chiaro: rinforzare la rosa senza spendere cifre folli. Il club spagnolo sembra aver preso la decisione di non rinnovare i contratti di David Alaba e Antonio Rudiger e punta a sostituire i due difensori con giocatori a parametro zero, confermando la strategia di valorizzare le occasioni disponibili sul mercato.

Secondo Marca, i principali obiettivi sono Ibrahima Konaté, centrale francese del Liverpool libero a fine stagione, e Dayot Upamecano, anch’egli in scadenza con il Bayern Monaco. Entrambi offrono esperienza e livello tecnico ideale per il club, rispettando requisiti di età e maturità calcistica.

Non manca però una terza pista: Marc Guehi, difensore del Crystal Palace già nel mirino la scorsa estate, continua a interessare i dirigenti madrileni. Sullo sfondo resta anche un’opzione interna, il giovane Joan Martínez, recuperato da un infortunio ai legamenti crociati nell’agosto 2024 e attualmente seguito da Arbeloa per completare il percorso di crescita a Valdebebas. Questa strategia risponde anche alle critiche sullo stato della rosa, sottolineate da Xabi Alonso, che aveva chiesto rinforzi in difesa e a centrocampo senza ottenere risultati immediati. Ora, con la possibilità di ingaggiare giocatori esperti senza esborsi economici, il Real Madrid prova a colmare le lacune senza compromettere la stabilità finanziaria.

Sul fronte politico, intanto, Florentino Pérez resta isolato nella sua battaglia per la Superlega europea, con Joan Laporta che apre a un dialogo con l’UEFA e sembra voler abbandonare il progetto. Nonostante ciò, il presidente del Real mantiene saldo il controllo del club e punta a garantire al tecnico Alonso i rinforzi necessari, segnando la linea di un mercato pragmatico e attento ai conti.